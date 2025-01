Vládne vesmíru záhadné neutríno?

Neutrína fascinujú vedcov už desaťročia a napriek ich snahe, stále nie sú plne pochopené.

Vesmír ukrýva tajomstvo, ktoré fyzikov fascinuje už desaťročia. Prečo je naplnený hmotou namiesto antihmoty? Nový výskum publikovaný na serveri arXiv ponúka prekvapivé vysvetlenie: za všetku hmotu vo vesmíre môžu byť zodpovedné záhadné "pravotočivé" neutrína. Tieto hypotetické častice by mohli byť kľúčom k pochopeniu asymetrie medzi hmotou a antihmotou, ktorá definuje náš vesmír.

Neutrína sú už samy o sebe pozoruhodné častice. Existujú v troch známych odrodách, majú takmer nulovú hmotnosť a všetky sú "ľavotočivé" - ich vnútorná rotácia je orientovaná len jedným smerom. Vedci však predpokladajú existenciu ďalšieho druhu neutrín - "pravotočivých", ktoré by mali byť oveľa masívnejšie ako ich známi príbuzní. Podľa novej teórie sa v ranom vesmíre tieto dva typy neutrín voľne miešali. Ako sa vesmír rozpínal a ochladzoval, táto symetria sa narušila, čo viedlo k oddeleniu hmoty od antihmoty.

Ale príbeh pravotočivých neutrín nekončí len pri vysvetlení asymetrie hmoty. Vedci tvrdia, že tieto častice sa mohli zmiešať a vytvoriť ďalšiu hypotetickú entitu - Majoron, časticu, ktorá je vlastnou antičasticou. Majorony by mohli prežiť ako relikt raného vesmíru a predstavovať ideálneho kandidáta na temnú hmotu, záhadnú substanciu, ktorá tvorí väčšinu hmoty v galaxiách. Ak by sa táto teória potvrdila, mohla by elegantne vysvetliť hneď niekoľko kozmologických záhad: prečo sú všetky pozorované neutrína ľavotočivé, prečo je viac hmoty ako antihmoty a prečo je vesmír plný temnej hmoty.

Zdroj: Phys.org,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,