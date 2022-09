Vivo X90 Pro+ má dostať 1" snímač

Vivo chce pravdepodobne konkurovať Xiaomi na poli fotomobilov.

Čínsky výrobca smartfónov Vivo aktuálne získava pozitívne recenzia na svoj fotomobil X80 Pro. Vďaka tomu je očakávané vydanie modelu X80 Pro+, lenže leaker Ice Universe prišiel so zaujímavým tipom. Leaker totiž verí, že ešte tento rok bude predstavený model Vivo X90 Pro+ s veľmi zaujímavými špecifikáciami. Nepredstavený smartfón by mal prísť na trh s 1 palcovým snímačom hlavného fotoaparátu. Tento snímač by mal zároveň dostať do vienka aj špeciálny algoritmus pre teleobjektív. To znamená, že zatiaľ nie je známe, ale predpokladá sa, že snímač ponúkne hybridný režim priblíženia.

Okrem veľkého snímača, by mala táto novinka prísť s procesorom Qualcomm Snapdragon 8 gen 2. Zatiaľ nepredstavený čipset by mal byť predstavený ešte tento rok a predpokladá sa, že to bude v novembri. Vivo X90 Pro+ by mal byť vybavený LPDDR5X RAM, zatiaľ neznámej kapacity. Vnútorné úložisko by malo byť typu UFS 4.0, taktiež neznámej kapacity. Displeje pre smartfóny by mala dodávať juhokórejská spoločnosť Samsung, pričom by sa malo jednať o generáciu E6 AMOLED. Tento smartfón sa vo svojej podstate podobá na pripravované zariadenie iQOO 11. iQOO je totiž podznačkou spoločnosti Vivo, takže by sa malo v tomto prípade jednať o istú formu rebrandingu.

Zdroj: GSMArena,