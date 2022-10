Vivo X80 Pro+ bolo zrušené, namiesto neho bude TOTO!

Fámy sa nakoniec potvrdili a "pluskový" nástupca modelu Vivo X80 Pro nebude.

Ako sme vás pomerne nedávno z uniknútých správ informovali, tak výrobca smartfónov Vivo nakoniec skutočne nepredstaví "pluskového" nástupcu modelu X80 Pro. Je tak napriek tomu, že pôvodné informácie hovorili o septembrovom predstavení modelu X80 Pro+. To sa nakoniec neudialo a k predstaveniu nedošlo. Namiesto toho by mal výrobca Vivo predstaviť smartfón X90 Pro+, čím by malo pravdepodobne dôjsť k zrušeniu modelu X90 Pro. Podľa leakera s prezývkou Ice Universe, by mal byť model X90 Pro+ predstavený už v decembri tohto roka. Výrobca smartfónov zatiaľ na túto informáciu nereagoval.

Novinka by mala byť vybavená s 1" snímačom hlavného fotoaparátu, ale aj s novým teleobjektívom. Lenže inovácia sa nemá odohrávať len vo svete mobilnej fotografie. Smartfón Vivo X90 Pro+ by mal byť vybavený zatiaľ nepredstaveným procesorom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ak by to tak naozaj bolo, tak by spoločnosť urobila medzigeneračný skok, keďže by nepoužila procesor Snapdragon 8 gen 1+. Tento procesor bude pravdepodobne vyrábať spoločnosť TSMC. Okrem toho by mala byť novinka vybavená displejom Samsung E6 AMOLED, ale aj LPDDR5X RAM a úložiskom UFS 4.0.

