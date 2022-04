Vivo, Razer a Tencent majú pracovať na spoločnom hernom smartfóne

Tri spoločnosti chcú spoločnými silami vyvinúť herný smartfón.

Malajzíska pobočka výrobcu smartfónov - Vivo, tvorca herného príslušenstva - Razer a herné štúdio Tencent majú spolupracovať na vývoji herného smartfónu. Malo by ísť zároveň o novú produktovú radu označenú písmenom T. Pripravovaný smartfón by mal byť prvýkrát oficiálne predstavený práve v Malajzii. Novinka by sa mala volať Vivo T1 5G. Svojimi parametrami by zariadenie malo patriť do strednej triedy.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií, by zariadenie T1 5G malo byť vybavené procesorom Snapdragon 778G, ktorý vyrába spoločnosť Qualcomm. Vzhľadom na cenovú kategóriu smartfónu, by malo byť zariadenie ďalej vybavené FullHD+ IPS displejom s podporou 120 Hz obnovovacej frekvencie. Fotoaparáty majú byť dokopy štyri - hlavný 64 Mpix, 8 Mpix širokoúhly, 2 Mpix pre makro fotografie. Štvrtým fotoaparátom je selfie kamera s rozlíšením 16 Mpix. Procesoru má sekundovať 12 GB RAM a až 256 GB interné úložisko, pričom v tomto prípade by malo ísť o najvyššiu konfiguráciu.

Novinka by mala ďalej obsahovať batériu s kapacitou 5 000 mAh s podporou 44 W rýchleho nabíjania a 3,5 mm audio jack. Novinka v slabšej konfigurácii by sa mala volať Vivo T1x 5G a procesor Snapdragon 778G je nahradený čipsetom MediaTek Dimensity 900. Ceny zatiaľ nie sú známe, tak isto ani globálna dostupnosť zariadení.