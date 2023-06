Vivo opúšťa poľský trh

Vivo postupne opúšťa trhy na európskom kontinente.

Čínsky výrobca smartfónov Vivo zažíva v Európe pomerne ťažké časy, za čo môže do určitej miery aj prehratý súd týkajúci sa patentov na použitie 5G technológií, ktoré vlastní Nokia. Tentokrát ťažko povedať, či za zvažovaním odchodu stojí prehraté súdne konanie, alebo len obchodná stratégia spoločnosti. Objavili sa totiž informácie, že výrobca smartfónov má zvažovať odchod z poľského trhu. Majitelia smartfónov sa napriek tomu nemusia báť, nakoľko podporu zo strany spoločnosti by nemal ovplyvniť prípadný odchod z trhu. Keďže ide o dohady, predaje smartfónov výrobcu zatiaľ pokračujú. V prípade potvrdenia fám, by mal byť odchod z Poľska postupný.

Značka Vivo patrí pod spoločnosť BBK Electronics, pričom ešte pod ňou môžeme nájsť ďalších výrobcov smartfónov - Realme, Oppo, IQOO a OnePlus. Na poľskom trhu pôsobí aj spoločnosť Oppo, ktorá popiera odchod z trhu, a v blízkej dobe plánuje predstaviť model Reno 10. Podľa výrobcu majú naplánovaný budúci rok v rámci uvádzania nových smartfónov na poľskom trhu. Napriek tomu je to nečakané vyjadrenie, keďže Oppo aj Vivo zavreli svoje pobočky v Nemecku. V Holandsku pre zmenu nefunguje webová mutácia spoločnosti Vivo. Každopádne, poľskí fanúšikovia značky Vivo si budú musieť nechať zájsť chuť na pripravované smartfóny, medzi aké patria napríklad X Flip, či séria V29.

Zdroj: Gizchina,