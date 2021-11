Vivo Nex 5 - bude vám stačiť 7 fotoaparátov?

Spoločnosť Vivo sa rozhodne snaží zaujať, podarí sa jej to?

Čínsky producent smartfónov Vivo, sa dlho sústredil len na domáci trh, ale vďaka prudkému pádu konkurencie v podobe značky Huawei, padlo rozhodnutie dobývať aj globálny trh. Výrobca sa snaží zaujať a byť čo najviac originálny, podarí sa mu teda zaujať zákazníkov model Nex 5?

Novinka sa bude snažiť upútať hlavne zadnou stranou, kde bude dominovať hneď šesť fotoaparátov. Zatiaľ nie je známe, ktorý bude slúžiť na čo, ani jednotlivé rozlíšenie jednotlivých modulov. Vivo by mal použiť fotomoduly od spoločnosti Zeiss. Ďalšou, no žiaľ nepotvrdenou informáciou má byť aj veľkosť displeja, ktorý by mal mať 6,78 palcov, pričom by mal byť typu AMOLED s 2K rozlíšením. Displej by mal podporovať 120 Hz obnovovaciu frekvenciu. Predný fotoaparát by mal mať 32 Mpix rozlíšenie a bude skrytý pod displejom.

Srdcom zariadenia by mal byť zatiaľ nepredstavený procesor Qualcomm Snapdragon 898 a potešiť by mala aj odolnosť voči vode a prachu IP 68. Batéria by mala mať kapacitu 4 800 mAh. Zariadenie by malo podporovať 40 W bezdrôtové nabíjanie a 120 W káblové nabíjanie.

