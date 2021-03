Visa bude akceptovať úhradu platieb pomocou kryptomeny

Spoločnosť Visa spúšťa pilotnú prevádzku systému, kedy úhrady z ich kariet budú môcť byť vyplatené aj pomocou kryptomeny. Konkrétne ide použitie kryptomeny USD Coin (USDC). Spoločnosť pracuje s platformou Crypto.com na projekte, ktorý plánujú tento rok rozširovať medzi ďalších partnerov.

Hodnota kryptomeny USD Coin so skratkou USDC je naviazaná na hodnotu dolára. Ide o stablecoin, teda kryptomenu so stabilnou hodnotou. Nemá žiadne výkyvy v hodnotách, ako to býva pri tradičných kryptomenách, čo ju predurčuje na používanie pri platbách.

Ak ste chceli zaplatiť napr. za kávu časťou Bitcoinu pomocou Visa karty vydanou cez Crypto.com, musela byť táto čiastka najprv z kryptomeny prekonvertovaná do niektorej klasickej peňažnej meny ako dolár alebo euro. Z kryptopenaženky teda idú tieto prostriedky najprv na bankový účet vedený v bežnej mene a až odkiaľ sa transakcia uhradí spoločnosti Visa.

Tento proces však zvyšuje náklady a komplexnosť úhrady kryptomenami. Úhrada transakcií pomocou USDC prostredníctvom Ethereum siete obchádza povinnosť konvertovať prostriedky na tradičné peňažné meny.

Kryptomeny akceptujú aj spoločnosti ako Paypal a Mastercard. Písali sme aj o možnosti priamo prostredníctvom Bitcoinu v USA zaplatiť za elektromobil Tesla.

Zdroj: Reuters, Engadget