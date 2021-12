Virtuálna mega-jachta sa predala za neskutočnú cenu

Ak neviete čo s peniazmi, kúpte si virtuálnu jachtu.

Hra s názvom The Sandbox je podobná hre Minecraft, akurát s tým rozdielom, že čo postavíte v druhej menovanej hre, patrí tvorcom. Oproti tomu v prvej menovanej hre, čo vytvoríte, patrí len vám a bez problémov to môžete speňažiť. To je aj prípad mega-jachty s názvom Metaflower, ktorá bola vytvorená v hre The Sandbox (zároveň patrí aj medzi výstavný kus tejto hry). Autor tejto digitálnej jachty si nakoniec polepšil o 573 550,25 eur, pričom záujemca za model zaplatil v digitálnej mene Ethereum v hodnote 149 ETH.

Nový majiteľ digitálnej jachty sa tak môže kochať na DJ-ský pult, pristávaciu plochu pre helikoptéru, ale aj na vírivku. Jachta má až tri paluby, kde sa môžete do sýtosti zabaviť s priateľmi. Otázkou ostáva, či má vôbec zmysel investovať do niečoho, čo sa nachádza len vo virtuálnej realite. Pre niekoho začínajú byť virtuálne aktíva veľmi dobrou investíciou, ako je to aj v prípade kúpy virtuálneho pozemku na Fashion Street, ktorý sa predal za 2 117 400 eur. Lenže v prípade jachty je otázkou investície aj to, že si ju môže kúpiť ktokoľvek iný, nakoľko je stále dostupná v rámci série The Fantasy Collection.

