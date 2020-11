Virgin Hyperloop - prvé testy s pasažiermi

Hyperloop má byť nový druh prepravy v trubiciach.

Spoločnosť Virgin Hyperloop vyskúšala svoju vôbec prvú cestu s cestujúcimi v Nevadskej púšti. Dvaja zamestnanci tejto spoločnosti prešli dĺžku 500m za 15 sekúnd, kedy dosiahli rýchlosť 172 km/h. Virgin by rado ale dosiahlo rýchlosť 1000 km/h. Na udalosť, ktorá sa konala v nedeľu popoludní mala pani Luchian spolu s technickým riaditeľom Joshom Giegelom. Pani Luchian uviedla, že cesta bola plynulá a nebola to žiadna horská dráha, aj keď zrýchlenie bolo „zipsovejšie“, ako by to bolo pri dlhšej trati. Dodala, že ani jednému z nich nebolo zle.

Tento druh prepravy navrhol Elon Musk, zakladateľ Tesly a Space X, no niektorí tento koncept považujú za sci-fi. Je založený na magnetickej levitácii (MAGLEV), akurát oproti aktuálne používaným maglevom, ktoré sú napríklad v Japonsku, sú používané PODy. Tie sa nachádzajú v trubiciach, z ktorých je vyčerpaný vzduch, čím sa zníži odpor a je možné tak dosiahnuť vyššie rýchlosti.

Zdroj: BBC,