Virgin Galactic onedlho spustí komerčné lety do vesmíru, podarí sa jej to?

Konkurencia vo vesmírnej turistike postupne rastie. Musk bude musieť zväčšiť svoje úsilie, aby si udržal krok pred konkurenciou.

Spoločnosť Richarda Bransona, zakladateľa firmy zaoberajúcou sa vesmírnou turistikou - Virgin Galactic sa po rokoch ozýva s novým úspechom. Už dnešným dňom by mala byť spoločnosť schopná vykonávať vesmírnu "turistiku" pre platiacich zákazníkov (aj keď v tomto prípade sa turisti veľmi nenachodia). Posádku prvého súkromného letu by mali tvoriť traja občania Talianska, presnejšie pôjde o osoby z letectva a národnej gardy pre výskum. Na palube vesmírnej lode chcú vykonávať výskum mikrogravitácie. Napriek oznámenému termínu je dobré brať toto oznámenie ako nezáväzné, nakoľko sa k nemu spoločnosť nezaviazala.

Spoločnosti Virgin Galactic sa dlhé roky nedarilo napĺňa svoje ciele. Firmu totiž ťaží smutná udalosť týkajúca sa vesmírnej lode VVS Enterprise, ktorá skončila smrťou posádky v roku 2014. Virgin Galactitc až o dva roky začala testy s loďou VV Unity, na čo sa následne podarilo spoločnosti v roku 2018 dostať do vesmíru. V roku 2021 uskutočnila firma prvý úspešný let s posádkou do vesmíru na čele so zakladateľom - Richardom Bransonom. Okrem strastiplnej cesty do vesmíru sa spoločnosti nedarilo ani finančne a momentálne musí "bojovať" s dlhom vo výške takmer 500 000 0000 dolárov (približne 456 965 000 eur). Spoločnosti sa ani spustením komerčných letov nemusí podariť rýchlo vyrovnať dlh, aj keď priemerná cena lístku je 450 000 dolárov za osobu (približne 411 210 eur).

Zdroj: Engadget,