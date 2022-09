Vieme, ktoré Xiaomi smartfóny dostanú Android 13, ako prvé!

Majitelia týchto smartfónov, by mali dostať Android 13 ako prví.

Čínska spoločnosť Xiaomi má usilovne pracovať na upravovaní operačného systému Android 13 pre svoje smartfóny. Samozrejme, s tým idú ruka v ruke aj práce na vývoji novej verzie nadstavby MIUI 14. Ako prví, ktorí budú môcť využívať výhody nového OS na svojich smartfónoch budú majitelia smartfónov série Xiaomi 12 a Redmi K50/Pro. Zároveň to bude prvá veľká aktualizácia pre tieto zariadenia. Výrobca pracuje samozrejme aj na portovaní novej verzie Androidu pre smartfóny strednej a nižšej triedy, ale to, kedy prídu tieto aktualizácie na jednotlivé smartfóny, je zatiaľ vo hviezdach.

Ďalšie zariadenia, ktoré by mali dostať operačný systém Android 13 ako prvé by mali byť: Redmi Note 11 5G a Xiaomi 12S Pro. Prekvapujúco je v zozname aj Redmi Note 9 4G, kde sa pozastavím, nakoľko iné informácie hovoria o tom, že pre sériu Redmi Note 9 by mala byť aktualizácia na OS Android 12 poslednou. Prípadná je len aktualizácia na MIUI 14. v Tomto prípade neostáva nič iné, ako sa nechať prekvapiť, čo by mohlo majiteľov týchto smartfónov určite potešiť. Spoločnosť Xiaomi chce podľa jej slov priniesť lepšiu používateľskú skúsenosť.

Výrobca smartfónov zároveň pozastavil verejné beta verzie systému týmto smartfónom:

Xiaomi Mi 10 Extreme Edition

Redmi K30S Extreme Edition

Redmi K30 Extreme Edition

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 (5G ?)

Redmi 10X Pro

Redmi 10X

Zdroj: Gizchina,