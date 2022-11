Vieme koľko vás bude stáť Disney+ účet s reklamou!

Streamovacie spoločnosti nabiehajú na trend bežných televíznych staníc.

Pozná to takmer každý, pozeráte reklamu a sem tam sa objaví film. To je trend aj platených televíznych staníc, kde by ste reklamu neočakávali, keďže si za program platíte. Napriek tomu vidíte reklamu takmer každú chvíľu. Na podobný trend postupne nabiehajú aj streamovacie platformy, ktorých mesačný poplatok je v porovnaní s platbou poskytovateľovi televízie neporovnateľne veľký, vzhľadom na počet programov. Logicky tak čakáte, že reklamu neuvidíte. Podľa streamovacích spoločností je za zámerom zavedenia reklám snaha dostať svoju službu medzi väčší počet ľudí, preto by mala byť nová forma predplatného lacnejšia.

V súčasnosti má mesačné predplatné služby Disney+ cenu 7,99 eur. Rovnaká suma je aj v amerických dolároch. Na svetlo sveta sa ale mal dostať nový cenník, ktorý by mal byť určený pre americké publikum, ale dá sa predpokladať, že rovnaké ceny budú platiť aj pre Slovensko. Spoločnosť Disney vytvorí teda dva druhy predplatného - "lacnejšie" bude s reklamou a to by malo stáť mesačne 7,99 dolárov. Suma tak ostáva na úrovni aktuálneho predplatného bez reklamy. V prípade, že nebudete chcieť byť prerušovaný reklamou, budete si môcť predplatiť drahší program s cenou 10,99 dolárov.

Nový cenník by mal vstúpiť do platnosti 8. decembra 2022.

Zdroj: GSMArena,