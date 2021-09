Vieme dátum vydania Windows 11

Microsoft určil termín vydania svojho pripravovaného operačného systému Windows 11.

Očakávaná novinka už dostala svoj termín vydania. Pripravovaný operačný systém Windows 11 bude uvoľňovaný formou bezplatnej aktualizácie zariadení, ktoré spĺňajú minimálne podmienky pre bezproblémový beh systému. Aktualizácia bude ponúkaná majiteľom počítačov v niekoľkých vlnách, ktorá bude oficiálne vypustená 5. októbra 2021. Postup uvoľňovania má byť podobný, ako je to v prípade aktuálneho systému Windows 10, teda ponuka na inováciu vám môže prísť už 5. októbra, alebo aj o niekoľko mesiacov neskôr od oficiálneho uvoľnenia, čo záleží od danej konfigurácií vášho počítača.

Aby ste sa vyhli sklamaniu, neočakávajte že budete mať dostupnú funkciu spúšťania aplikácií určených pre mobilný operačný systém Android. Pritom táto funkcia je stále vo fáze testovania a neočakáva sa, že bude dostupná skôr ako v roku 2022. Microsoft zároveň upravil aj svoje minimálne požiadavky pre "hladký" beh systému na počítačoch. V prípade inštalácie na počítač, ktorý nespĺňa minimálne požiadavky, nebudete mať povolené automatické aktualizácie systému. Ak chcete naďalej ostať so súčasným operačným systémom Windows 10, tak spoločnosť Microsoft ho bude podporovať do 14. októbra 2025. Nie je ale známe, či redmontský tvorca systému bude naďalej pridávať nové funkcie do "desiatok".

Zdroj: TheVerge,