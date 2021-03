Videli piloti nad Novým Mexikom UFO?

Federálne orgány Spojených štátov amerických (nepriamo) potvrdili pozorovanie neidentifikovateľného lietajúceho objektu nad Novým Mexikom.

Štátne orgány Spojených štátov amerických vyšetrujú pozorovanie neidentifikovateľného lietajúceho objektu, ktoré sa odohralo nad Novým Mexikom. Toto pozorovanie sa stalo pilotom komerčnej linky American Airlines s číslom 2292, ktorí leteli lietadlom vo výške takmer 11 kilometrov nad zemou. Lietadlo letelo z Cincinnati do Pheonixu 21. februára 2021 a vtedy piloti spomínanej linky spozorovali dlhý valcový objekt, ktorý nakoniec zmizol z dohľadu veľkou rýchlosťou.

Piloti krátko na to, kontaktovali rádiovú vežu v Albuquerque, od ktorej následne požadovali vysvetlenie toho, čo spozorovali na oblohe. Túto komunikáciu zaznamenal aj bloger s menom Steve Douglass, ktorý sa zmienil o tomto incidente na svojom blogu - Deep Black Horizon, pričom informácie z blogu prevzali spravodajské servery.

Letecká spoločnosť American Airlines sa najprv vyjadrila, že o ničom nevie, no následne predsa len vydala krátke vyhlásenie so slovami, že rádiový prenos sa nakoniec uskutočnil. Spoločnosť nič bližšie nešpecifikovala a odporučila sa záujemcom o tento incident obrátiť na Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Úrad sa vyjadril so slovami, že nepotvrdzuje, ale ani nevyvracia, že pracuje na vyšetrení spomínaného incidentu.

Samozrejme, teraz sa vynárajú aj teórie o utajenom vládnom projekte. Predsa len Spojené štáty americké majú veľa nepriateľov (pričom ich sami vytvárajú). Preto by nemuselo ísť o UFO, ale v kľude za tým môže byť vývoj rakety na obranu alebo útok. Nešlo by o prvý prípad pozorovaní, za všetko stačí spomenúť vývoj bombardéru B2. Bohužiaľ sa asi pravdu nikdy nedozvieme.

Zdroj: Gizmodo, History,