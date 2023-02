Viac ako 60 krajín súhlasí s obmedzením AI vo vojnových konfliktoch

Krajiny sa boja zneužívania umelej inteligencie vo vojnových konfliktoch.

Viac ako 60 krajín sa zúčastnilo konferencie REAIM, ktorú spoločne zorganizovali Južná Kórea a Holandsko. Na konferenciu nebolo pozvané Rusko a Ukrajina sa pre zmenu nezúčastnila. Takmer všetky krajiny podpísali výzvu, týkajúcu sa vývoja a používania umelej inteligencia v súlade s medzinárodnými právnymi záväzkami. Výzvu podpísala aj zúčastnená Čína. V rámci výzvy sa zúčastnené krajiny zaviazali zaoberať sa jej spoľahlivosťou, neúmyselnými dôsledkami, prípadnými rizikami eskalácie napätia, ale aj zapojením ľudí do rozhodovacieho procesu. To znamená, že posledné slovo by mal mať stále človek a nie umelá inteligencia.

Na konferencii niektorí účastníci poukázali aj na výhody, ktoré prináša umelá inteligencia vo vojenských konfliktoch. Pritom poukazovali hlavne na rusko-ukrajinský konflikt, kde sa vojenské stroje používajú na odvrátenie útokov. Zároveň sa ozvali aj kritici tejto konferencie, nakoľko prijatá výzva nie je právne záväzná a nerieši mnohé obavy používania AI vo vojenských konfliktoch. Medzi takú obavu patrí stíhacie lietadlo spoločnosti Lockheed-Martin, ktoré dokázalo lietať 17 hodín. Na možný problém s umelou inteligenciou poukázal aj generálny riaditeľ Alphabet - Eric Schmidt, podľa ktorého by AI mohla mať podobný vplyv na priebeh vojny, ako jadrové zbrane.

Zdroj: Techspot,