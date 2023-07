Vesmírny teleskop Jamesa Webba objavil jedny z prvých kvazarov

Vesmírny teleskop Jamesa Webba dokázal nahliadnuť hlbšie do minulosti, než Hubble.

Vedieť, čo bolo na začiatku "sveta", aký ho poznáme chce poznať ľudstvo takmer od svojho počiatku. Vďaka vedeckému pokroku sa darí ľudstvu postupne zisťovať, ako vyzeral vesmír keď bol ešte "mladý". Teraz sa astronómom podarilo pomocou Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba nahliadnuť do minulosti, keď mal vesmír "len" 870 až 880 miliónov rokov. Vedci sa zamerali na kvazary J2255+0251 a J2236+0032, ktoré síce nepatria k najjasnejším na "oblohe", ale práve vďaka tomu môžu výskumníci skúmať aj okolité hviezdy v ich galaxiách. Objav sa podaril vedcom z inštitútu pre astronómiu Maxa Plancka.

Galaxie majú hmotnosť 34 miliárd a 130 miliárd slnečných hmôt, pričom v prvej galaxii váži čierna diera ako 200 miliónov sĺnk a druhá až 1,4 miliardy našich sĺnk. Pre porovnanie, Mliečna dráha váži dvojnásobok toho, ako prvý kvazar, ale za to má menšiu čiernu dieru v strede - Sagittarius A*. Napriek veľkosti čiernych dier a hviezd v ranom vesmíre sú pozorovania v súlade s aktuálne platnými teóriami. Astronómom sa zatiaľ stále nepodarilo nájsť odpoveď na to, ako rýchlo sa podarilo čiernym dieram už v tej dobe získať tak masívne rozmery. Podarí sa vedcom na túto otázku nájsť odpoveď pomocou nových teleskopov, ktoré sú v procese konštruovania? To zatiaľ nikto nevie, ale vďaka novým vesmírnym teleskopom by sme mali byť schopní vidieť ešte viac do obdobia, keď bol vesmír ešte v "plienkach".

Zdroj: IFLScience,