Vesmírny teleskop Jamesa Webba je vo vesmíre

Čaká nás nové obdobie vesmírnych objavov.

Dnes - 25.12.2021 odštartovala vesmírna raketa Ariane 5, ktorá vyniesla do vesmíru teleskop Jamesa Webba. Ten má nahradiť dosluhujúci Hubblov vesmírny teleskop. Nový teleskop si po vypustení do vesmíru musí prejsť ešte dlhou cestou, kým uvidíme prvé zábery z vesmíru. Musí preletieť približne 1 609 344 kilometrov od Zeme, kde zakotví. To znamená, že teleskop nebude obiehať planétu, ale Slnko. Počas tohto letu sa bude teleskop postupne rozkladať a tento proces zahŕňa stovky krokov, kde je každý jeden dôležitý a môže nakoniec misiu ohroziť.

Vesmírny teleskop Jamesa Webba by mal dokázať nahliadnuť do vzdialenosti 13,6 miliardy svetelných rokov a teoreticky by tak mal byť schopný vidieť takmer zrod vesmíru. Ten má podľa odhadov vedcov 13,8 miliardy rokov. Teleskop bude mať po rozložení 6,5 metrové pozlátené zrkadlo a okrem snímania záberov v infračervenom spektre, bude schopný zaznamenať aj vzdialené galaxie, čierne diery, supernovy a veľa iných vesmírnych objektov.

Na tomto projekte pracovali hneď tri vesmírne agentúry - ESA, CSA a NASA, a projekt si dokopy vyžiadal takmer 9,7 miliardy dolárov (približne 8 553 460 000 eur). Projektu sa pritom dlho nedarilo a hrozilo mu dokonca zrušenie.

Kým sa satelit dostane na miesto určenia, čaká nás približne 29 dní, kým prebehne posledný test. Jeho životnosť vo vesmíre by mala byť medzi piatimi až desiatimi rokmi, kým sa mu neminie energia, aj keď určitú časť energie má získať pomocou slnečných kolektorov.

Aktuálny stav Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba môžete sledovať priamo na stránkach americkej vesmírnej agentúry NASA.

Zdroj: TheVerge,