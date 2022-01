Vesmírny teleskop Jamesa Webba dosiahol svoju orbitu

Vesmírny teleskop dosiahol svoju orbitu a už počas leta uvidíme prvé zábery.

Webb, vitaj doma! - tak zneli slová Billa Nelsona, administrátora NASA, ktorý sa o úspechu vesmírneho teleskopu Jamesa Webba podelil na blogovom príspevku vesmírnej agentúry. Teleskop totiž úspešne dosiahol takzvaný Lagrangeov bod, ktorý sa nachádza približne 1 609 344 kilometrov od našej planéty. Vďaka tomu bude mať ten najlepší výhľad na vesmír. Vďaka zakotveniu na tomto bode, je teleskop stále pod gravitačným vplyvom našej planéty a bude obiehať Slnko bez ďalšieho použitia trysiek.

Vesmírny teleskop Jamesa Webba mal totiž posledný krát použiť trysky na 297 sekúnd, vďaka čomu sa rýchlosť objektu zvýšila o 5,8 kilometrov za hodinu, čo je ekvivalentom chôdze. Zároveň tak teleskop mohol zakotviť na Lagrangeovom bode (známy aj ako L2). Počas tohto letu sa teleskop postupne rozkladal do svojej konečnej podoby. Vedcom sa zároveň podarilo ušetriť palivo, vďaka čomu by mal teleskop vydržať funkčný oveľa dlhšie, než bolo pôvodne predpokladané. Ešte tento rok sa môžeme tešiť na prvé zábery, pričom by mal byť teleskop schopný nahliadnuť "hlboko" do minulosti a vidieť vesmír v jeho počiatkoch.