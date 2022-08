Vedec náhodne objavil pamäťový materiál podobný ľudskému mozgu

Tento objav môže nájsť využitie v elektronike.

Vedcom z École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) vo Švajčiarsku sa podaril nečakaný objav. Výskumníci úplnou náhodou objavili, že nimi používaný materiál si dokáže pamätať históriu fyzikálnych podnetov, ktorými si "prešiel". To by v ďalšom výskume mohlo pomôcť k vylepšeniu pamätí v elektronických zariadeniach. Za objavom stojí doktorant Mohammad Samizadeh Nikoo, ktorý skúmal fázové prechody v oxide vanadičnom (VO2). Presnejšie meral časovú mieru prechodov materiálu z jedného stavu do druhého, pri teplote 68 stupňov Celsia. Testy zahŕňali aj aplikovanie elektrického prúdu na tento materiál, kde po prechode prúdu sa materiál ochladí a vráti sa do pôvodného stavu.

Po stovke meraní si Nikoo všimol pamäťový efekt v štruktúre tohto materiálu. Keď výskumník znova aplikoval prúdový impulz, tak materiál reagoval rýchlejšie na zmenu stavu. Podľa profesora - Elisona Matioliho si materiál dokázal zapamätať prvý fázový stav a "dokázal" predvídať ďalší. Zároveň sa Matioli vyjadril, že v tomto prípade nejde o elektrické vlastnosti materiálu, ale o fyzikálne. Presnejšie ide o fyzickú štruktúru materiálu. Testami sa zároveň zistilo, že si tento materiál dokáže pamätať svoje predchodzie stavy až tri hodiny. Vedci predpokladajú, že je možné, aby si oxid vanadičný pamätal stavy aj niekoľko dní, len výskumníci nemajú na meranie potrebné vybavenie.

Objav podľa vedcov náramne pripomína správanie neurónov v mozgu, pričom VO2 v tomto prípade slúži ako prepínač. Zároveň sa výskumníci vyjadrili, že žiaden iný materiál sa takto nespráva.

