Vedec detekoval svetlo spoza čiernej diery

Vedcovi sa podarilo objaviť zaujímavú čiernu dieru.

Astrofyzikovi zo Stanfordskej univerzity - Danovi Wilkinsovi sa podaril veľmi zaujímavý objav. Počas sledovania čiernej diery, ktorá je vzdialená 800 miliónov svetelných rokov si všimol zaujímavý vzor. Vedec pozoroval sériu röentgenových lúčov vychádzajúcich z priestoru čiernej diery, nachádzajúcej v strede galaxie, pričom tieto lúče boli veľmi zaujímavé, ale ešte nie bezprecendentné. Onedlho na to ďalekohľady zaznamenali už niečo neočakávané a to záblesky röentgenových lúčov, ktoré boli menšie, ale o to "farebnejšie" a jasné ako svetlica.

Zároveň je tento objav v rozpore so zaužívanou teóriou, ktorá hovorí o tom, že z gravitačného vplyvu čiernej diery neunikne nič, dokonca ani svetlo. Lenže spomínaná čierna diera to svojou charakteristikou umožňuje, pretože tento supermasívny objekt svojim deformovaním priestoru, ohýbaním svetla a magnetického poľa nám ponúka pohľad spoza čiernu dieru. Za týmto objavom stojí pôvodný výskum záhadnej vlastnosti niektorých čiernych dier, ktoré majú koronu. To je vlastne materiál padajúci do čiernej diery, ktorý vytvára nepretržitý zdroj svetla v röentgenovom spektre svetla.