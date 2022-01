Vedcom sa stále nedarí nájsť spoľahlivý liek na "opicu"

Ak ste v oslavách Nového roka pokračovali až dodnes, vedci bohužiaľ doteraz neprišli na zaručený spôsob, ako sa rýchlo zbaviť "opice".

Ráno po prehýrenej noci plnej alkoholu, nebýva väčšinou najpríjemnejšie. Vedcom sa doposiaľ nepodarilo objaviť skutočne fungujúci liek proti takzvanej opici a to aj napriek niekoľkým vedeckým štúdiám, ktoré sa tejto téme venovali. Podľa vedca Emmerta Robertsa, je počet predmetných štúdií malý. Ich kvalita tiež nie je práve najlepšia. Napríklad, až osem prác vynechalo z výskumu ženy, prípadne sa práce priveľmi odlišovali v záveroch, čo by malo skutočne pomôcť so stavmi po nadmernom pití alkoholu. Niektoré štúdie vylúčili jedlo, iné pre zmenu jedlo odporúčali.

Vedci preskúmali 21 klinických štúdií, pričom v niektorých sa síce podarilo objaviť štatisticky významný účinok proti niektorým symptómom, no vo výsledku ani tie neboli nakoniec presvedčivé. Niektoré zo štúdií odporúčali proti "opici" požiť červený ženšen, iné zas lieky proti bolesti, probiotiká, šťavu z hrušiek, kurkumín, extrakt z artičokov, či prípadne aj n-acetyl-l-cysteín. Problémom týchto štúdií totiž je, že žiadna z nich sa nezaoberala rovnakým "liekom". Výskumníkom sa napriek všetkému podarilo objaviť sľubné lieky proti "opici" - pyritinol, extrakt z klinčeka a kyselina tolfenamová, ale podľa Robertsa, by si práve tieto tri "lieky" zaslúžili prísnu klinickú štúdiu.

Zdroj: Gizmodo,