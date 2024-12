Vedci vyvinuli revolučnú batériu! Vydrží dodávať energiu viac ako 5 000 rokov!

Vedci vyvinuli úplne nový typ batérie, ktorá by mohla zmeniť spôsob, akým poháňame naše zariadenia. Táto diamantová batéria je napájaná rádioaktívnym uhlíkom a má neuveriteľnú životnosť – odhaduje sa, že vydrží viac ako 5 000 rokov.

Tajomstvo tejto batérie spočíva v unikátnych vlastnostiach uhlíka-14, ktorý sa prirodzene rozpadá a vytvára malý, ale stabilný elektrický prúd. Tento prúd je dostatočný na napájanie miniatúrnych zariadení, ako sú napríklad kardiostimulátory alebo senzory v hlbinách oceánu. Diamantový obal navyše zaručuje bezpečnosť a dlhú životnosť batérie.

Táto technológia otvára dvere k mnohým novým aplikáciám. Predstavte si vesmírne sondy, ktoré by mohli fungovať celé desaťročia bez potreby výmeny batérie, alebo lekárske implantáty, ktoré by pacientov zbavili pravidelných operácií. Diamantové batérie by mohli byť tiež využité v oblastiach, kde je výmena batérií náročná alebo nemožná, ako sú napríklad vzdialené senzory alebo podmorské zariadenia.

