Vedci vytvorili živý počítač!

Prepojenie elektroniky so živou hmotou, je snom mnohých ľudí a zatiaľ doménou Sci-Fi žánru.

Naposledy sme mohli vidieť spojenie elektroniky a organizmov v seriáli Star Trek: Discovery, kde vesmírna loď s rovnakým názvom cestovala namiesto warpového pohonu, myceliálnym. Vďaka tomu mohla byť Discovery takmer okamžite v ktorejkoľvek časti galaxie/vesmíru. Nehovoriac o rase Borgov, ktorý predstavovali takmer dokonalú fúziu oboch "svetov". Stále sa ale jedná o fikciu a realita sa k tejto vedeckej fikcii zatiaľ ani zďaleka nepribližuje.

Prečo ale prepájať dva "svety"? Túto otázku si pravdepodobne mohli položiť vedci z University of the West of England (UWE Bristol) a Laboratória nekonvenčných výpočtov (UCL). Tí totiž prišli s nápadom vyrobiť počítač z húb. Podľa vedúceho výskumu - Andrewa Adamatzkyho sú huby ideálnym adeptom na experimentovanie, aj pre ich podobnosť s mozgom. Za to môže mycélium, ktoré hubám slúži aj ako komunikačná sieť. Mycélium sa má svojimi vlastnosťami podobať neurónom, ktoré tvoria mozog.

Reálny počítač z húb

Takýto počítač nebude tak rýchly a výkonný, ako aktuálne najvýkonnejšie počítače. Namiesto toho stimulácia húb pomocou elektrických signálov zvyšuje vodivosť mycélia. Zároveň má takáto sieť schopnosť tvoriť si spomienky, presne ako mozog. Súčasné výskumy s hubami sú zatiaľ len štúdiami uskutočniteľnosti a reálne vyžitie húb ako počítačov, prípadne orgánov, je na svetelné roky ďaleko. Vedci napriek tomu veria, že tieto štúdie by mohli pomôcť liečiť neuro-degeneratívne ochorenia, akými sú napríklad - Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

Zdroj: Techspot,