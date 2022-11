Vedci vytvorili v laboratóriu čiernu dieru!

Výskumníci chceli pomocou umelo vytvorenej čiernej diery otestovať jednu z teórií Stephena Hawkinga.

Vedecký tím z Amsterdamskej univerzity v Holandsku simuloval žiariacu čiernu dieru. Výskumníci chceli svojim pokusom overiť jednu z teórii zosnulého fyzika Stephena Hawkinga. Pokus sa venoval overeniu teórie známej ako Hawkingovo žiarenie. V tomto prípade vedci vytvorili jedno-súborový reťazec atómov pre simulovanie horizontu udalostí. Nakoľko vytvorenie skutočnej čiernej diery v laboratórnych podmienkach je zatiaľ nad naše schopnosti, pričom by prípadná tvorba priniesla hneď niekoľko rizík. V tomto prípade mali Hawkingovo žiarenie predstavovať častice vytvorené v kvantových fluktuáciách, čo sa vo výsledku prejavilo ako viditeľné žiarenie.

Niektorí vedci veria, že prípadná existencia Hawkingovo žiarenia by pomohla preklenúť dve veľké teórie, a tými sú - Všeobecná teória relativity a Kvantová mechanika. Kým prvá sa zameriava na viditeľný vesmír, tak druhá popisuje svet v mikro-mierkach. Hawking chcel za svoj život dosiahnuť hneď niekoľko cieľov. Jedným z nich bolo vytvorenie Zjednotenej teórie kvantovej gravitácie. Lenže praktické overenie teórie týkajúcej sa vyžarovania čiernej diery je problematické, nakoľko je zatiaľ našimi prístrojmi nedetegovateľné.

V tomto prípade reťazec atómov umožňoval preskakovať elektrónom z jednej polohy do druhej. V rámci pokusu sa podarilo výskumníkom zľahčiť časticiam zmeny polohy, čím sa vytvoril ekvivalent horizontu udalostí. To zároveň spôsobilo nárast teploty, čo naplnilo očakávania, ale len v prípade, keď žiarenie opustilo horizont udalostí. Výskumníkov ešte čaká veľa pokusov, ktoré by nakoniec pomohli overiť teóriu Hawkingovho žiarenia.

