Vedci vyrobili reproduktor tenký ako papier

Reproduktor má využívať len zlomok energie, oproti klasickým reproduktorom.

Inžinierom z MIT sa podarilo vytvoriť reproduktor tenký ako list papiera, keďže je možné premeniť takmer akýkoľvek povrch na aktívny zdroj zvuku. Zaujímavosťou na novom type reproduktoru je reprodukcia hudby takmer bez skreslenia. Vynálezcovia vidia pre svoj vyvinutý produkt široké využitie, nakoľko môže slúžiť na ozvučenie koncertných hál, ale napríklad aj na tlmenie hluku v kabínach lietadiel. Prototypový model je veľký približne ako dlaň človeka a váži len niekoľko gramov.

Novinka by podľa výskumníkov mohla slúžiť okrem reprodukcie zvuku, či jeho potláčania, aj ako ultrazvukový senzor, pričom by boli na stenách inštalované reproduktory. Prípadne môže byť táto technológia využitá aj ako nový spôsob miešania farieb a iných chemikálií, alebo môže byť použitá na vytváranie svetelných vzorov. Určite by si takýto reproduktor našiel svoje miesto aj v prenosných zariadeniach, kde by pomohol k ušetreniu hneď niekoľkých milimetrov na hrúbke tabletu, alebo smartfónu.

