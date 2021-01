Vedci tvrdia, že spln Mesiaca predsa len môže mať na nás vplyv, môže ovplyvňovať náš spánok a nielen to.

O Mesiaci sa vždy hovorilo, že na nás pôsobí a ovplyvňuje naše životy. Nakoniec, nemusí ísť len o "babské povery" a predsa len niečo na tom bude, aj keď stále nie tak, ako si to myslia určité skupiny ľudí, ktoré ho mystifikujú. Nedávno zverejnená štúdia, za ktorou stoja vedci z Washingtonskej Univerzity, Univerzity v Yale a Národnej Univerzity Quilmes v Argentíne, skúmali vplyv lunárnych cyklov na spánok a menštruačný cyklus.

Výskumníci zistili, že pred splnom Mesiaca, majú ľudia tendenciu ísť spať neskôr, ale aj menej spať. Vedci si toto tvrdenie overili pomocou inteligentných náramkov na sledovanie spánku, kedy pozorovali študentov na Univerzite v Seatle vo Washigtone. Zároveň s nimi pozorovali a študovali aj ľudí v komunitách domorodých obyvateľov v Argentíne. Vedci taktiež chceli porovnať aj vplyv umelého svetla na účastníkov výskumu. Tím zistil, že umelé svetlo síce ovplyvňuje náš cyklus a "spojenie" je, ale slabšie. V oblastiach bez prístupu elektrickej energie je vplyv Mesiaca zreteľnejší. Teda, s narastajúcim Mesiacom chodíme spať neskôr, ale aj spíme menej, čo je ovplyvnené zvyšujúcou sa intenzitou svetla na nočnej oblohe vďaka Mesiacu.

Vedci overovali aj vplyv nášho prirodzeného satelitu na menštruačný cyklus, na ktorom si tiež zakladajú "babské povery". Vedci do určitej miery našli spojenie aj v tomto "vzťahu". Menštruácia je do istej miery ovplyvnená gravimetrickými silami Mesiaca, ale postupom času sa toto "spojenie" vytráca starnutím a vplyvom umelého svetla. To, či Luna ovplyvňuje aj plodnosť sa vedcom nepodarilo zatiaľ overiť.

Zdroj: Space.com,