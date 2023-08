Vedci spochybňujú tvdenia Aviho Loeba, že našiel fragmenty mimozemského plavidla

Vedci sú voči Loebovi pomerne skeptickí a myslia si, že kazí vedu.

Pomerne nedávno sme sa vás informovali o objave na oceánskom dne, ktorý vykonala expedícia IM1. Súčasťou tejto expedície bol aj dnes už kontroverzný fyzik - Avi Loeb, ktorý spolu s tímom objavil na dne oceánu kovové guľôčky tvorené z rôznych zliatin kovov. Podľa vedca nie je možné, aby takéto útvary vznikli bežne v meteoritoch. Loeb namiesto toho predpokladá, že sa mu podarilo získať fragmenty mimozemskej lode.

Fyzikove vyjadrenia boli pomerne skepticky prijaté naprieč svetom vedcov. Tí totiž spochybňujú to, čo sa Loebovi podarilo objaviť. Napríklad fyzik Peter Brown spochybňuje detekciu pádu kozmických objektov na povrch našej planéty. Podľa vedca je veľmi pravdepodobné, že sa jedná o chybu merania. Objavené fragmenty, môžu mať v konečnom dôsledku pozemský pôvod, nakoľko veľa detegovaných objektov javiacich sa ako mimozemské, sú nakoniec ľudského pôvodu.

Kriticky sa voči Loebovmu objavu vyjadril aj Dan Werthimer, ktorý pracuje na projekte SETI. Vedec priznal, že má rád divoké teórie a z času na čas sa môže niektorá potvrdiť, ako pravdivá. Lenže v tomto smere je tiež skôr skeptický. Získané fragmenty boli zaslané na ďalší výskum do Harvardovej univerzity v Berkeley a do Bruker Corporation v Nemecku. Loeb spolu so svojim tímom majú v pláne zverejniť získané výsledky z tejto analýzy.

