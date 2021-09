Vedci sa pokúšajú o psychoanalýzu umelej inteligencie

Vedci by radi pochopili, čo sa deje v "mozgu" umelej inteligencie.

Výskumníci by radi pochopili "myšlienkové" pochody umelej inteligencie. Je to trošku irónia, keďže stále nechápeme ani ľudský mozog, no v tomto prípade chcú byť vedci schopný predpovedať to, čo vykoná umelá inteligencia. Pre lepší príklad, ak naprogramujete robota, viete presne čo robí, aj čo bude robiť, kým pri AI nedokážete predpovedať čo spraví, nakoľko umelá inteligencia je založená na skúsenostiach. To znamená, že keď vedci zadajú úlohu AI, ktorú má vyriešiť, tak výskumníci sú málokedy schopní pochopiť to, ako sa k výsledku dopracovala umelá inteligencia. Občas bývajú vedci prekvapený aj jej správaním, pretože sa táto inteligencia dokázala chovať nevhodne až rasisticky, alebo sexisticky.

Vedci síce majú výkonného pomocníka, ale nechápu ako funguje, čo sa inak nazýva aj paradoxom čiernej skrinky. Výskumníci vedený Sørenom Haubergom, vyvinuli metódu založenú na klasickej geometrii , pomocou ktorej sú schopný vidieť formovanie "osobnosti" umelej inteligencie. Hauberg a jeho kolegovia čerpali z matematických postupov pochádzajúcich z osemnásteho storočia, ktoré sa používali na kreslenie máp. Vďaka týmto postupom boli schopný vytvoriť aplikácie, pomocou ktorých môžu "nahliadnuť" do mysle umelej inteligencie a vidieť, ako sa učí, spracováva informácie a tak isto aj ich následnú komprimáciu.

Táto matematická metóda bola vyvinutá v spolupráci s Bosch Center for Artificial Intelligence a Karlsruhe Institute of Technology. Obe spoločnosti pracovali na výskume s Technickou univerzitou v Dánsku, kde pracuje Søren Hauberg.

Zdroj: Techxplore,