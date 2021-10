Vedci prišli s novou teóriou o temnej hmote

Temná hmota, ak existuje, stále máta vedcov, ktorí sa snažia zistiť jej povahu.

Vedci a snažia detegovať temnú hmotu a zistiť jej povahu už celé roky, ale zatiaľ bezvýsledne a to aj napriek tomu, že má mať jednoznačnú prevahu v pomere s hmotou. Astrofyzikom sa túto hmotu nedarí stále zistiť priamo a zatiaľ majú len nepriame dôkazy, vďaka tomu, že nepriamo interaguje s klasickou hmotou. Na to, aby túto hmotu mohli vedci detegovať, museli by dokázať postaviť dostatočne veľký detektor, ktorý nedokážu skonštruovať s aktuálnymi technológiami.

Preto prišli vedci s novou teóriou, a to použiť ako detektor temnej hmoty to, čo už príroda dávno vytvorila a je toho plný vesmír - neutrónové hviezdy. Tieto masívne objekty bývajú malý krôčik od pretvorenia do posledného štádia, ktorým je čierna diera. Na to ale najskôr musia nazhromaždiť dostatok hmoty. Prečo sa fyzici rozhodli použiť neutrónové hviezdy, ako netradičné vedecké laboratórium? Hlavným dôvodom je gravitácia, ktorú na našej planéte nedokážeme vytvoriť.

Temná hmota dokáže interagovať hmotou, ale tie prípady sa stávajú zriedkakedy a väčšinou jej častice putujú vesmírom bez povšimnutia. Lenže práve neutrónové hviezdy sú dostatočne husté na to, aby dokázali ovplyvniť aj tieto častice a to až tak, že častica prechádzajúca týmto objektom by dokázala uviaznuť v tejto hviezde. Ako by sa temná hmota postupne hromadila v neutrónovej hviezde, dokázala by zahriať tento objekt a to až tak, že by ju dokázali vedci detegovať. S postupným hromadením sa hmoty v neutrónovej hviezde, by sa mohla nakoniec pretvoriť v čiernu dieru.

Treba mať na vedomí, že je to len teória, ktorá ponúka iný pohľad na identifikovanie záhadnej temnej hmoty.

Zdroj: InterestingEngineering,