Vedci objavili záhadný signál z Proxima Centauri

Vedci z inštitútu SETI uviedli, že signál zo systému Proxima Centauri je zvláštny.

Proxima Centauri je nám najbližší hviezdny systém, ktorý je od nás vzdialený len 4,22 svetelných rokov. Tvorí ho červený trpaslík a mal by mať podľa doterajších objavov aj planétu nazvanú Proxima b. Práve z tejto planéty by mal k nám mieriť signál o frekvencii 982 megahertzov (MHz), ale skôr ako prejavíte nadšenie nad objavom mimozemského života, nejedná sa o potvrdenie mimozemského života. Môže za to aj samotná hviezda, ktorá je o málo väčšia od Jupitera a to približne 1,5 násobok. Navzdory svojej veľkosti je hviezda veľmi aktívna, takže pomerne často "bombarduje" svoju planétu slnečnými erupciami. Vo vyžarovaní svetlá je ale zároveň "slabá", takže vedci predpokladajú, že je nevhodná pre život.

Signál bol objavený na prelome mesiacov apríla a mája 2019. Vedci si ale myslia, že je veľmi pravdepodobné, že ide o signál prírodného javu, než aby išlo o mimozemský. Hoci signál zostáva naďalej kandidátom na možný mimozemský kontakt, stále ale nie je potvrdený. Niektorý vedci sa taktiež domnievajú, že ide o signál z našej planéty a teda ide o pozemské rušenie. Zároveň je veľmi málo pravdepodobné, aby bola civilizácia (ak tam pravdaže je) na planéte Proxima b na približnej technologickej úrovni ako my.

Vedcov v súvislosti so signálom trápi ešte otázka, prečo sa signál objavil len raz za 30 hodín v apríli a v máji. Záhadnosti prispieva aj fakt, že prečo rádio-astronómovia neupozornili vedeckú komunitu na tento signál, hneď ako ho detekovali. Samozrejme, vedeckú komunitu by potešilo, keby sa jednalo o signál mimozemskej civilizácie, ale na to si asi ešte počkáme.

Zdroj: Futurism, The Guardian, Wikipedia,