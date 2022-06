Vedci objavili rýchlo rastúcu čiernu dieru

Objavená čierna diera je schopná pohltiť každú sekundu materiál ekvivalentu hmotnosti našej planéty.

Vedcom - Dr. Christopherovi Onkenovi a PhD kandidátovi Samuelovi Laiovi sa podaril zaujímavý objav. Tým objavom je nenásytná čierna diera, ktorá dokáže každú sekundu pohltiť hmotu, ktorá sa rovná približne hmotnosti našej planéty. Pritom žiari 7000-krát jasnejšie, ako celá naša galaxia - Mliečna cesta, čím je ľahko objaviteľnou aj pre amatérskych astronómov. Podľa Onkena, vedci hľadali takýto objekt viac ako päťdesiat rokov, lenže doteraz vždy objavili len slabšie žiariace čierne diery. Čierne diery priamo nežiaria, ale pohlcujú všetko vo svojom okolí. Namiesto toho žiari akrečný disk, ktorý postupne padá do tohto masívneho objektu, z ktorého neunikne ani svetlo.

Objavená čierna diera má hmotnosť približne troch miliárd sĺnk. Astronómovia si stále lámu hlavu, prečo je tento kolapsar iný od ostatných doteraz objavených. Vedci už majú aj prvú teóriu, ktorou je, že mohlo dôjsť k fúzii dvoch galaxií, vďaka čomu získala čierna diera dostatok materiálu pre svoj rast. Výskumníci si sú istí, že sa im tak skoro nepodarí objaviť čiernu dieru, ktorá by bola schopná prekonať túto.

Ak máte doma slušný ďalekohľad a dostatočne tmavú oblohu, mohli by ste túto čiernu dieru objaviť, nakoľko má vizuálnu magnitúdu 14,5. Pre predstavu, tento kolapsar je až päťstokrát väčší, ako čierna diera v strede našej galaxii a celá naša sústava by sa bez menších problémov vošla do horizontu udalostí.

Zdroj: Phys.org,