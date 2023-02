Vedci objavili potenciálne obývateľný planétu! Má to ale háčik

Astronómovia hľadajú potenciálne planéty schopné udržať život.

Vedcom sa podarilo objaviť planétu - Wolf 1069b v systéme červeného trpaslíka - Wolf 1069, ktorá je od nás vzdialená 31 svetelných rokov. Planéta sa má podľa dostupných údajov podobať našej Zemi. Má mať 1,08-násobok jej veľkosti a 1,26-násobok hmotnosti. Planéte Wolf 1069b zároveň hrá do "karát" to, že má obiehať v obývateľnej zóne a teda by mala byť schopná udržať život na svojom povrchu. Planéta by mohla mať aj vodu v kvapalnom stave. Exoplanéta sa tak stáva vhodným kandidátom pre obývanie mimozemskou civilizáciou.

Nanešťastie je tu aj "menšia" komplikácia, v podobe uzamknutej rotácie. Teda smerom k hviezde Wolf 1069 je naklonená stále len jedna strana planéty, kým ta druhá je v neustálej tme. Napriek tomu by malo byť na planéte "príjemných" 13° Celsia. Za teplotu na povrchu je do určitej miery zodpovedný červený trpaslík, ale aj blízka obežná dráha exoplanéty. Tá dostáva z hviezdy len 65 percent slnečného žiarenia v porovnaní s naším Slnkom. Obeh planéty trvá približne dva týždne. To, ako to vyzerá na povrchu planéty, je zatiaľ vecou fantázie a odhadov zo získaných informácií.

Vďaka svojej vzdialenosti, je hviezda Wolf 1069 k nám šiestou najbližšou.

Zdroj: Techspot,