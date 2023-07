Vedci našli v oceáne zvláštne zliatiny kovov. Môžu mať mimozemský pôvod!

Oceány a moria patria k najmenej preskúmaným častiam našej planéty. V skúmaní vesmíru sme ďalej.

Ľudstvo sa už tisícročia snaží nájsť okrem zmyslu života (42) aj odpoveď na otázku, či sme vo vesmíre sami. Astronómom sa podarilo v roku 2017 objaviť dva objekty, ktoré prelietavali našou slnečnou sústavou. Prvým z nich bol Oumuamua. Pôvod týchto objektov má byť "mimozemský", teda majú pochádzať z priestoru za hranicou našej slnečnej sústavy. Niektorí vedci zastávali názor, že ide len o "kamene" putujúce vesmírom, ktoré majú pôvod v iných sústavách. Našli sa aj názory, podľa ktorých môže ísť o mimozemské vesmírne plavidlá, prípadne satelity. Vzhľadom na našu technologickú úroveň sa pravdu tak skoro nedozvieme. Lenže čo majú oceány a moria spoločné s vesmírom? Napríklad podľa astronóma Aviho Loeba majú spoločné veľa, nakoľko časti mimozemských lodí sa môžu nachádzať na ich dne.

Overiť Loebove teórie sa rozhodol študent Harvardovej univerzity - Amir Siraj, ktorý sa rozhodol prehľadať databázu NASA - Center for Near Earth Object Studies (CNEOS). Táto databáza zaznamenáva údaje o impaktoch rôznych objektov, ktoré vstupujú do atmosféry našej planéty. Jeden z týchto záznamov zaujal študenta astrofyziky. V roku 2014 mala neďaleko ostrova Manus vybuchnúť ohnivá guľa. Objekt - IM1 mal letieť atmosférou rýchlosťou až 209 214 kilometrov za hodinu, pričom explodoval oveľa nižšie nad povrchom, ako iné doteraz sledované meteority. Vďaka tomu sa odlišuje od iných objektov "prichádzajúcich" na Zem.

Onedlho na to sa začala expedícia "Galileo", ktorá si dala za cieľ lokalizovať úlomky (ak nejaké sú) a vyloviť ich z oceánskeho dna. Vedecký tím vypočítal približnú polohu dopadu aj vďaka seizmickým informáciám z danej oblasti. Expedíciu sponzoroval zakladateľ Charles Hiskonson vo výške 1,5 milióna dolárov (približne 1 369 680 eur), ktorý založil blockchain - Cardano. Na expedícii sa podieľal aj zakladateľ spoločnosti OceanGate - Rob McCallum, ktorý varoval generálneho riaditeľa tejto firmy o problémoch s ponorkou.

Expedícia dorazila na miesto určenia 14. júna, kde postupne prehľadávala dno, až sa im podarilo objaviť približne 1 milimeter veľké gulôčky. Tie majú byť "vyrobené" z ocele a zliatiny titánu. Podľa výskumníkov má byť tento materiál oveľa pevnejší ako ten, čo sa nachádza v bežných meteoritoch. Podľa profesora Loeba, dve z objavených gulôčok majú byť staré takmer ako náš vesmír.

Na jar 2024 sa chce vedecký tím vydať k rovnakej lokalite a pokúsi sa na dne oceánu objaviť ešte väčšie artefakty.

