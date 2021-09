Vedci možno objavili stopy temnej energie

Vedcom sa pomocou experimentu podarilo pravdepodobne zachytiť stopy temnej energie.

Vedeckému tímu pôsobiacom v Taliansku sa pravdepodobne podarilo detegovať stopy temnej energie. Na túto stopu ich priviedlo hneď niekoľko nevysvetliteľných výsledkov z experimentu XENON1T. Zároveň ide o trochu úsmevnú situáciu, nakoľko tento experiment je určený na hľadanie temnej hmoty. Podľa vedcov, za niektorými neobjasnenými výsledkami môže byť nakoniec temná energia a nie temná hmota.

Fyzici zostavili aj nový fyzikálny model, pomocou ktorého sa pokúšajú objasniť tieto výsledky. Vedci si myslia, že sa im pravdepodobne podarilo objaviť častice temnej energie, pochádzajúce z prostredia silných magnetických polí našej hviezdy. Samozrejme, fyzikov čaká ešte veľa experimentov, aby túto teóriu potvrdili, alebo vyvrátili. Zároveň veria, že ich štúdia bude nápomocná pri priamej detekcii temnej energie.

Približne pred rokom sa vedcom pomocou tohto experimentu podarilo objaviť neočakávaný signál na pozadí. Z počiatku si fyzici mysleli, že ide o extrémne ľahkú časticu axióm. To sa ale nakoniec nepotvrdilo, pretože množstvo týchto častíc neodpovedalo tomu, čo vedci nakoniec namerali. Zároveň by sa tým drasticky zmenil pohľad na hviezdy. Vo vedeckých kruhoch sa hovorí, že ak by sa potvrdil objav temnej energie, to by mohlo viesť aj k objavu piatej sily, pomocou ktorej by sa mali dať objasniť niektoré vedecké pokusy. Presnejšie tie, ktoré sa nepodarilo vysvetliť pomocou štyroch základných síl - gravitácia, silná jadrová sila, slabá jadrová sila a elektromagnetizmus.

Zdroj: SciTechDaily,