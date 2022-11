Vedci definovali nové metrické predpony. Zem váži 6 ronnagramov

Vedci odhlasovali nové metrické predpony, ktoré pomôžu lepšie definovať rôzne parametre.

Po takmer tridsiatich rokoch pribudli dve nové predpony na vyjadrenie najmenších a najväčších mierok. Privítajte ronnagram a quettameter. Nové predpony boli odhlasované vedcami vo Francúzsku. Ronnagram slúži pre vyjadrenie hmotnosti a quettametrom zas vyjadríte dĺžku. Pridanie nových predpôn si vyžiadalo neustále narastajúci počet údajov. Aby sme uviedli veci na správnu mieru, tak predponami ronto a quecto vyjadríte najmenšie čísla, kým ronna a quetta sú určené tým najväčším číslam. Napríklad váha našej planéty Zem sa dá vyjadriť 6-timi ronnagramami, teda šestka a 27 núl. Váha Jupiteru je približne 2 quettagramy, teda číslo s 30-timi nulami.

Na svoje si príde aj IT sektor, kde pribudla predpona Yotta (yottabajt), ktorá popisuje číslo s 24 nulami. Podľa vedúceho metrológie v Národnom fyzickom laboratóriu Spojeného kráľovstva, nemusí ani táto jednotka dlho stačiť potrebám IT sektoru. Dá sa teda predpokladať, že do medzinárodnej sústavy jednotiek - SI, onedlho pribudne nová predpona. To by malo byť obdobie 20 až 25 rokov. Brown podľa jeho slov prišiel s nápadom na aktualizáciu predpony po tom, ako čítal, že spoločnosť Google používa nepovolené označenie pre veľkosť dát - "hellabajt" a zároveň sa objavilo aj označenie "brontobajt". Problémom totiž podľa Browna bolo, že písmená B a H sa už v sústave SI používajú.

Zdroj: Phys.org,