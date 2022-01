Vedci chcú postaviť neutrínový teleskop na netradičnom mieste

Astronómovia chcú pomocou netradičného teleskopu objaviť neutrína vo väčšom množstve.

Svet je plný záhad a vedci sa snažia postupne vysvetliť všetky, lenže k vyriešeniu niektorých z nich vedie dlhá cesta a veľa námahy. Výskumníci sa takto snažia objasniť povahu temnej hmoty, temnej energie, ale aj častice známe ako neutrína. Tieto častice totiž veľmi zriedkavo interagujú s hmotou. Napriek tomu, že ich nami prejde neskutočné množstvo, tak za celý náš život možno jedno neutríno bude interagovať s našim telom. Podľa skorších štúdií, ak namierite palec na Slnko, tak ním prejde za sekundu až 60 miliárd týchto častíc.

Vedci poznajú tri druhy týchto nepolapiteľných častíc - elektrónové neutríno, miónové neutríno a nakoniec tau neutríno. Zaujímavé na týchto časticiach je to, že dokážu meniť svoju identitu. Vedci chcú o neutrínach zistiť viac a preto navrhujú postaviť neutrínový detektor v Tichom oceáne - Pacific Ocean Neutrino Experiment (P-ONE). Projekt má pozostávať z približne jednej míle (1,6 kilometra) dlhých optických vlákien, ktoré budú visieť v oceáne. Tieto vlákna budú spájané do desiatich zhlukov, pričom by tento objekt pozostával z 1400 fotodetektorov a bol široký 1,6 kilometra.

Bohužiaľ, existuje tu aj niekoľko problémov, pretože voda v Tichom oceáne nie je 100% čistá, nakoľko oceán je v prvom rade plný soli, živočíchov ale aj neporiadku po ľudskej činnosti. Vedci budú musieť takmer neustále rekalibrovať detektor. Vedci stojaci za týmto návrhom v súčasnosti pracujú na dvojvláknovom detektore, ktorý má preukázať funkčnosť tohto návrhu.

Zdroj: InterestingEngineering,