Vedci budujú digitálnu Zem

Vedci budujú digitálne dvojča našej planéty.

Európsky vedci budujú digitálnu kópiu našej planéty, vďaka ktorému môžu modelovať rôzne klimatické zmeny. Následne budú vďaka týmto modelom schopní vedieť sa pripraviť na jednotlivé klimatické udalosti. Projekt dostal názov - Destination Earth, pričom má trvať až desať rokov. Vedci si od tohto projektu sľubujú dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.

Ako chcú vedci dosiahnuť plne digitálnu planétu Zem? Európska únia plánuje investovať do tohto projektu osem miliárd eur, vďaka ktorým má byť financovaný projekt superpočítača. Ten by mal byť schopný modelovať celú planétu Zem. Tento superpočítač by mal zvládnuť viac ako miliardu operácií za sekundu a má isť o takzvaný Exascale počítač. Pre potreby tohto počítača sa vyvíja súbežne aj operačný systém s názvom DenstinE. Ten sa aktuálne programuje na iných superpočítačoch, ktoré sa neskôr tiež pripoja do spomínaného projektu a to už tento rok, v rámci Európskej digitálnej stratégie.

Vedci budú postupne vkladať do dvojčaťa Zeme informácie o politike, ľudskej činnosti a podobne, vďaka čomu sa vytvorí zásoba meniacich sa informácií. Vďaka týmto informáciam budú vedieť modelovať jednotlivé situácie a predpovedať na ich základe dopad na zmenu klímy. Systém by mal byť schopný taktiež predpovedať a plánovať opatrenia v prípade hurikánov a iných poveternostných udalostí. Napríklad, ak plánujete postaviť hrádzu, superpočítač vám bude vedieť predpovedať jej dopad na životné prostredie, ale aj aké hrozby ju môžu prípadne ohroziť.

