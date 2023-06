Vďaka umelej inteligencii si budeme môcť vypočuť poslednú pieseň skupiny The Beatles

Paul McCartney chce s pomocou AI dokončiť rozpracovanú pieseň už neexistujúcej hudobnej skupiny The Beatles.

Sir Paul McCartney oznámil, že s pomocou umelej inteligencie chce priniesť svetu "poslednú" pieseň legendárnej skupiny The Beatles, ktorej bol tiež súčasťou. Bývalý člen skupiny o piesni neprezradil takmer nič. Zatiaľ sa vie len to, že pieseň pochádza z desiatky rokov starej pásky, ktorú nahral zosnulý člen skupiny The Beatles - John Lenon. Pieseň mala byť údajne nahraná pred jeho vraždou v roku 1980. Objavujú sa aj špekulácie, že by sa mohlo jednať o song s názvom - Now and Then z roku 1978.

Lenon mal nahrať niekoľko piesní na magnetofónové pásky. Tie neskôr McCartneymu darovala Yoko Ono (Lenonova manželka). Niektoré z piesní sa napriek tomu neobjavili v dokumentárnom projekte The Beatles Anthology z roku 1995. Skladbu Now and Them označil zosnulý člen skupiny - George Harrison za nezmysel. Napriek tomu sa McCartney stále pokúša "oživiť" piesne a priniesť ich fanúšikom. Teraz by malo byť možné rematrovanie skladieb oveľa ľahšie a to práve vďaka umelej inteligencii.

Podľa McCarrtneyho by táto pieseň mohla byť oveľa viac, ako len remastrom. AI sa totiž malo podariť "získať" aj Lenovov hlas, pričom sa predpokladá, že by sme mohli počuť aj hlas Ringa Starra. To, aký bude výsledok je zatiaľ stále záhadou, takže neostáva nič iné, ako len čakať na koniec tohto roka, kedy by mala byť pieseň oficiálne vydaná.

Zdroj: Techspot,