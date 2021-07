Vďaka TikToku môžete mať zadarmo inú službu

Ak máte aplikáciu TikTok, môžete mať vďaka nej hudobnú službu zadarmo na určitý čas.

Ako môžete túto ponuku využiť? Stačí keď v aplikácii TikTok, kliknete na odznak "TikTok Rewards", ktorá sa nachádza na stránke "For You and Me", kde budete následne presmerovaní na stránku Objaviť a tam konečne nájdete baner - TikTok x Spotify Rewards. Vďaka aktivácii získate až štvormesačné bezplatné premium členstvo v streamovacej službe Spotify.

Podľa viceprezidenta spoločnosti Spotify, je táto kampaň šancou pre ľudí, ktorí majú radi hudbu a umenie celkovo, a teda je ideálna pre členov sociálnej siete TikTok. Služba údajne spája umelcov a poslucháčov spôsobom, aký tu doteraz nebol a to vďaka tomu, že vytvára rozmanitú komunitu hudobných fanúšikov. Spoločnosť Spotify je hrdá, že môže predstaviť používateľom sociálnej siete výhody prémiovej verzie Spotify, kde nájdu milióny skladieb neprerušovaných reklamou a dokonca si môžu svoju obľúbenú hudbu vypočuť aj off-line.

Nakoniec ale príde sklamanie. Aby ste mohli túto ponuku využiť, museli ste mať už predtým aktivované Spotify Premium a musíte žiť v niektorej z týchto krajín: Poľsko, Turecko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia a Nemecko. Samozrejme, musíte mať viac ako osemnásť rokov.

Zdroj: Neowin,