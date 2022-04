Valve pre väčší záujem zvýšil objem zásielok hernej konzoly

O hernú konzolu Steam Deck je veľký záujem a spoločnosť Valve na to patrične reagovala.

Spoločnosť Valve, ktorá stojí za populárnou hernou platformou Steam, má zvyšovať produkciu svojej prenosnej hernej konzoly Steam Deck. Hráči, ktorí si predobjednali túto konzolu, môžu očakávať, že im príde e-mail zo spoločnosti, pomocou ktorého môžu dokončiť objednávku. Podľa spoločnosti Valve v súčasnosti prebieha rozposielanie mailov pre zásielky, ktoré budú odosielané v druhom štvrťroku. Rezervácie prebiehajú v poriadku, tak isto by nemalo dochádzať k oneskoreniam a prípadným zmenám.

V súčasnosti panujú odhady, podľa ktorých by malo prísť k doručeniu niektorých objednávok až v októbri tohto roka, ak ste si prenosnú hernú konzolu objednali v týchto dňoch, prípadne objednávka môže prísť aj oveľa neskôr. Podľa Lawrenca Younga zo spoločnosti Valve, by malo dôjsť k navýšeniu výroby, vďaka čomu by mohli byť schopní vyrábať státisíce kusov mesačne v najbližšom období. Pre niektorých môže byť oneskorenie dodania Steam Decku aj dobrou správou, nakoľko prvé kusy hernej konzoly trpia mnohými závadami. Vďaka tomu sa o konzole vyjadrujú nie práve v najlepšom svetle, takže kým vám bude Steam Deck dodaný, môže byť veľa chýb opravených.

Zdroj: GSMArena, Steamdeck,