Valve pracuje na podpore Joy-Conu

Spoločnosť má pracovať na podpore herného ovládača Joy-Con pre Steam.

Herná spoločnosť Valve má pracovať na podpore herných ovládačov Joy-Con, ktorý je súčasťou prenosnej hernej konzoly Nintendo Switch. Tieto ovládače majú byť pridané do najbližšej beta verzie programu Steam. Joy-Cony majú byť podporované buď ako pár, alebo jednotlivo, teda podobne, ako keby ste mali konzolu Nintendo Switch. Spoločnosť Valve má zároveň pridávať do svojej hernej platformy podporu aj pre ďalšie herné ovládače, za ktorými stojí firma Nintendo. Hráči by tak mohli hrať s ovládačmi z konzol - Sega Genesis, SNES, NES a Nintendo 64.

Valve pracuje aj na podpore ďalších herných ovládačov. Medzi posledný podporovaný hardware tak patrí aj Sony DualSense. Presnejšie je podporovaný ovládač z hernej konzoly Sony Playstation 5 ešte v roku 2020. V roku 2021 pribudla možnosť používať herný ovládač známy z konzol Xbox. Dá sa predpokladať, že spoločnosť Valve si chce udržať hráčov a prilákať nových na svoju platformu Steam tým, že pridá podporu herných ovládačov rôznych značiek.

Zdroj: TheVerge, SteamCommunity,