Väčšina krajín EÚ nechce, aby technologickí giganti platili za využívanie infraštruktúry

Podľa rady krajín EÚ, by mohlo zavedenie poplatkov viesť k zavedeniu nových platieb za využívanie služieb.

Veľké technologické spoločnosti zarábajú miliardy eur ročne, lenže takmer nič neplatia za využívanie infraštruktúry. Za jej rozvoj sú zodpovední poskytovatelia internetového pripojenia a jednotlivé krajiny. Preto vznikla iniciatíva v rámci Európskej únie, ktorá by chcela zaviesť poplatky pre veľkých technologických gigantov. Tieto poplatky by mali v podstate pokryť náklady za využívanie infraštruktúry, pričom platby by sa mali "pretaviť" do jej údržby a modernizácie. Lenže voči tejto iniciatíve sa ohradilo niekoľko krajín, medzi ktoré patria napríklad Česko, Dánsko, Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Fínsko, Írsko, Malta, Litva a Holandsko. Podľa ich predstaviteľov by tieto spoločnosti mohli zaviesť nové platby, ktoré by v konečnom dôsledku musel znášať používateľ služby.

Podľa krajín, ktoré podporujú túto iniciatívu - Francúzsko, Maďarsko, Grécko a Rumunsko a spoločností ako Alphabet (Google) a Meta (Facebook, Instragram), využívajú väčšinu sieťovej infraštruktúry práve oni. Na stranu iniciatívy sa pridali aj poskytovatelia internetového pripojenia a telekomunikačné spoločnosti, podľa ktorých je správne, aby prispievali technologickí giganti na udržiavanie sietí, ktoré sami využívajú. Samozrejme voči tejto iniciatíve sa ohradili aj samotní giganti, podľa ktorých by zavedenie poplatkov spôsobilo spomalenie rozvoja služieb. Z tých majú úžitok nielen obyčajní používatelia, ale aj štáty.

Poskytovateľom pripojenia majú rásť mesačné náklady za prevádzku sietí. To má byť aj jedným z dôvodov budúcej fúzie britských telekomunikačných operátorov - Three a Vodafone. V tejto fúzii vidia niektorí odborníci hrozbu navýšenia poplatkov, ktoré budú musieť znášať v konečnom dôsledku zákazníci, nakoľko sa konkurencia bude postupne zmenšovať.

