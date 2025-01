V USA dnes končí sociálna sieť TikTok!

TikTok dnes končí na území Spojených štátov amerických! Možno sa to nástupom staro-nového prezidenta Trumpa zmení!

TikTok, populárna platforma pre zdieľanie krátkych videí, sa ocitla v centre diania po tom, čo bol v Spojených štátoch amerických oficiálne zakázaný. Aplikácia bola stiahnutá z obchodov App Store a Google Play v sobotu večer, tesne pred očakávaným vstupom zákazu do platnosti 19. januára. Používatelia, ktorí mali aplikáciu predtým nainštalovanú, teraz namiesto bežného spustenia vidia kontextové okno s ospravedlnením a vysvetlením situácie. Správa informuje o prijatí zákona zakazujúceho TikTok v USA a vyjadruje nádej, že prezident Trump bude spolupracovať na riešení, ktoré by umožnilo obnovenie platformy. Okrem TikToku bola z amerických obchodov s aplikáciami stiahnutá aj aplikácia na úpravu videa CapCut, ktorá taktiež patrí spoločnosti ByteDance.

Zákaz TikToku v USA je výsledkom schválenia „Zákona o ochrane Američanov pred zahraničnými protivníkmi kontrolovaných aplikácií“ prezidentom Bidenom. Tento zákon dal spoločnosti TikTok šesť mesiacov na to, aby sa oddelila od svojej čínskej materskej spoločnosti ByteDance. Spoločnosť sa však rozhodla bojovať proti zákonu súdnou cestou a podala prípad na Najvyšší súd, argumentujúc porušením práv podľa prvého dodatku Ústavy USA. Najvyšší súd, s ohľadom na obmedzený čas na posúdenie prípadu, rozhodol v neprospech aplikácie. V dôsledku zákazu museli spoločnosti Apple a Google, ako aj ďalšie platformy pre distribúciu aplikácií, odstrániť TikTok zo svojich ponúk pod hrozbou vysokých pokút.

Hoci sa objavili informácie, že zákaz sa nebude uplatňovať počas posledných hodín funkčného obdobia prezidenta Bidena, spoločnosť TikTok uviedla, že vláda neposkytla dostatočné uistenie pre poskytovateľov služieb. Ide o prvý úspešný pokus o zákaz TikToku v USA, ktorý prichádza po viacerých predchádzajúcich pokusoch motivovaných obavami zo špionáže. Ironicky, novozvolený prezident Trump, ktorý bol silným zástancom zákazu už počas svojho prvého funkčného obdobia, sa teraz javí ako jediná nádej na prežitie TikToku v USA. Sám Trump naznačil, že by mohol spoločnosti poskytnúť 90-dňové predĺženie po nástupe do úradu. V prípade predĺženia nie je jasné, aké kroky by spoločnosť musela podniknúť, aby mohla naďalej pôsobiť v USA. Objavili sa aj správy o záujme iných spoločností o kúpu alebo zlúčenie s americkými operáciami TikToku.

Zdroj: Engadget,

Zdroj obrázku: Perplexity AI,