V predajniach Amazonu bude možné platiť dlaňou

Spoločnosť Amazon už niekoľko rokov prináša inovatívne riešenia pre každodenný život. Aj teraz, v období pandémie, prichádza s ďalšou inováciou, so zariadením na platbu dlaňou Amazon One.

Zariadenie Amazon One funguje ako skener dlane, ktorý zachytáva vzory žíl a vytvára tak jeden z najbezpečnejších identifikačných systémov. Presnosťou je približne rovnaký ako systémy na odtlačky prstov, je však oveľa praktickejší a hygienickejší, čo je v tomto čase jedna z najdôležitejších vlastností. Amazon One je úplne bezkontaktný, nie je teda potrebné dlaň na zariadenie položiť, stačí len ak na pár sekúnd nad ním podržíte ruku. Týmto zariadením by bolo možné pomocou svojho vzoru žíl v dlani platiť v obchode, prihlásiť sa do pracovného systému pri príchode do práce, predložiť vernostnú kartu, prejsť cez dvere, otvoriť si bránu alebo kdekoľvek sa identifikovať.

„V porovnaní s inými identifikačnými spôsobmi, ako sú fyzické zariadenia, je táto forma biometrickej autentifikácie založená na fyzikálnych vlastnostiach, ktoré zostávajú rovnaké po celý život a je ťažšie ich napodobniť, zmeniť alebo ukradnúť,“ povedal pre BBC Dr. Basel Halak z fakulty elektroniky a informatiky na univerzite v Southamptone, čo znamená, že toto zariadenie sa dá jednoducho označiť za bezpečné. Podľa blogového príspevku na webe Amazonu si spoločnosť myslí, že „vo väčšine maloobchodných prostredí by sa Amazon One mohol stať alternatívou platby alebo vernostnej karty so zariadením pri pokladni vedľa tradičného platobného systému.“

Amazon One už funguje v dvoch predajniach Amazon Go v Seattli. Zákazníci sa môžu zaregistrovať do programu a začať používať Amazon One. Všetky pôvodné platobné systémy však stále fungujú.

Zdroje: Amazon One, The Amazon Blog: Day One, BBC