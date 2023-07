V Kanade schválili nezvyčajný mediálny zákon

Nový zákon prikazuje platiť sociálnym sieťam za zdieľanie spravodajského obsahu.

Google a sociálne siete, akými sú napríklad Facebook, Instagram, či Twitter sa takmer okamžite stali zdrojom nových informácií. Na to ale doplácajú (podľa svojho názoru) rôzne spravodajské spoločnosti, nakoľko aj napriek zdieľaniu ich obsahu, to týmto firmám neprináša zisk. To sa má po novom zmeniť nedávno schváleným zákonom, známym ako - C-18. Ten má prikazovať spoločnostiam akými sú Google, ale aj Meta, platiť spravodajským firmám za to, že na ich stránkach zobrazujú ich obsah a to aj v prípade opätovného zdieľania. Kanadskí zákonodarci si od zákona sľubujú zmenšenie priepasti medzi spravodajskými organizáciami a veľkými mediálnymi skupinami. C-18 má zároveň zvýšiť "udržateľnosť" spravodajského priemyslu v krajine.

Samozrejme voči zákonu sa technologickí gigant uhradili. Trošku paradoxne, americký technologický giganti Google sa k schválenému zákonu zatiaľ nevyjadril. Naproti tomu spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Instagram a Facebook sa ozvala. Firma chce dodržiavať zákon, ale úplne inak ako je zmýšľaný. Meta totiž nebude zobrazovať spravodajský obsah na svojich sociálnych sieťach pre kanadských používateľov. Spoločnosť tak odstráni všetky miestne správy zo svojich sietí skôr, ako nadobudne zákon platnosť. To by sa malo stať približne o šesť mesiacov, hneď po tom, ako získa "kráľovský" súhlas.

