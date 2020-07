V BMW budete platiť za adaptívny tempomat či vyhrievané sedačky predplatné!

Príplatková výbava v BMW vo forme predplatného? Bez srandy, takto si to predstavuje nemecká automobilka.

Už čoskoro BMW spustí vo vozidlách triedy 7 možnosť dokupovať príplatkovú výbavu cez infotainment palubného počítača, bude to vo forme predplatného. Dokúpiť sa tak bude dať adaptívny tempomat, udržiavanie v jazdných pruhoch či vyhrievaný volant a to dokonca len na určitú dobu.

Budete chodiť na diaľnicu minimálne a nepotrebujete pri kúpe platiť za tempomat? Prenajmete si ho len počas určitej doby, keď ho budete potrebovať. Aspoň taká je predstava BMW. Tiež to znamená, že autá budú mať tieto senzory či radary v sebe zabudované a zjednoduší sa sériová výroba, avšak aktivujú sa len keď za to adekvátne zaplatíte mesačnými príplatkami. Aj dnes sa stáva, že auto určené pre americký či európsky trh sa líši len minimálne – v USA je napríklad štandard mať vyhrievané sedačky aj vzadu, pričom európsky trh je trošku menej náročný. Automobilka by tak povolila vyhrievanie SW aktualizáciou aj pre zadných pasažierov. Tiež to znamená, že flotilové autá bude môcť firma predať, pričom len prestane platiť určité funkcie a auto predá lacnejšie. Okrem toho bude zrejme možné niektoré príplatky aj daňovo uznateľným nákladom. Kúpite si teda auto a po 3 rokoch mu vypnete množstvo funkcií. Za tie bude musieť nový majiteľ automobilke opätovne zaplatiť.

BMW už napríklad umožňuje v prípade nehody uložiť 20-sek. záznam, za to však samozrejme zaplatíte – 39 USD za rok, 99 USD za 3 roky alebo jednorazovo až 149 dolárov.

Možnosť dokupovania funkcií pomocou predplatného bude dostupné vďaka novej aktualizácií, kde príde mimochodom aj možnosť odomykať auto prostredníctvom Apple iPhone Digital key.

To všetko má aj jednu výhodu - pred kúpou si budete môcť danú funkcionalitu vyskúšať.

Zdroj: CNN