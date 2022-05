V Apple dal výpoveď riaditeľ divízie pre strojové učenie. Dôvod je viac, než bizarný

Bývalému zamestnancovi sa nepáčil návrat do kancelárie, tak dal výpoveď.

Pandémia koronavírusu jednoznačne zmenila pracovné návyky ľudí po celom svete, pretože veľa z nich si zvyklo pracovať z domu (teda pokiaľ to pracovná náplň zamestnancovi dovoľovala). Medzi také zamestnania, ktoré dovoľujú prácu formou "home-office" patrí napríklad programovanie. S postupným uvoľňovaním pravidiel prichádza aj návrat do kancelárií spoločností, ktoré takmer tri roky "zívali" prázdnotou. To sa ale nepáči zamestnancom, ktorí si zvykli pracovať z pohodlia domova, pričom to mnohým pracovníkom pomohlo ušetriť napríklad náklady na dopravu do zamestnania.

Niektoré firmy sa rozhodli ostať pri práci z domu a niektoré firmy sa rozhodli zvoliť takzvaný hybridný prístup. Teda zamestnanec príde do práce len v určité dni. Medzi také spoločnosti patrí napríklad Facebook/Meta, Amazon, Microsoft, ale aj Apple. Lenže aj táto forma predstavuje pre niektorých pracovníkov problém, pretože jedným z takých zamestnancov je aj riaditeľ divízie pre strojové učenie v spoločnosti Apple - Ian Goodfellow, ktorému tento systém práce nevyhovuje. Preto sa rozhodol ukončiť pracovný pomer. Goodfellow v rozlúčkovom internom maily spomenul, že pre jeho tím je najlepšia flexibilná práca a spoločnosť Apple od zamestnancov chce, aby chodili do práce pondelok, utorok a štvrtok.

Zdroj: Techspot,