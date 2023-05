Už onedlho bude predstavený IQOO Pad, aký bude?

Výrobca má už zajtra predstaviť svoj prvý tablet.

Spoločnosť IQOO je u nás pomerne málo známa, ale patrí pod "krídla" výrobcu smartfónov Vivo. Kým zariadenia Vivo sa už u nás predávajú, IQOO zatiaľ nie. Lenže čo nie je, raz môže byť. Výrobca postupne pracuje na rozširovaní svojho portfólia. Novým produktom značky má byť tentokrát tablet - IQOO Pad. Samozrejme nepôjde o nič iné, ako o rebrandovanie, aj keď s menšími zmenami. IQOO sa rozhodlo "postaviť" svoje zariadenie na tablete Vivo Pad2. Tento tablet prišiel na trh s procesorom MediaTek Dimenstity 9000, tu má ale "dcérska" značka urobiť zmenu.

IQOO Pad by mal používať procesor MediaTek Dimensity 9000+, ktorému by malo sekundovať 12 GB RAM a 512 GB vnútorné úložisko. Displej by mal ponúknuť 2.8K rozlíšenie s 144 Hz obnovovacou frekvenciou. Potešiť by mala aj podpora HDR10. Batéria by mala mať kapacitu 10 000 mAh, čo je viac než dosť. Zariadenie má údajne podporovať aj rýchle 44 Hz nabíjanie, pričom tablet môže slúžiť aj ako power banka. Tu by malo byť dostupné nabíjanie smartfónov s výkonom 5 W. Novinka by mala prísť na trh s OS Android 13 a grafickou nadstavbou Origin OS 3.

Predstavenie novinky by malo prebehnúť už zajtra - 23. 5. 2023.

Zdroj: GSMArena,