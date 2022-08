Už o dva týždne opäť letíme k Mesiacu 🙂

Bolo to dlhé čakanie, ale už sa chýli ku koncu. 29. augusta 2022 je naplánovaný štart misie Artemis I. Ťažký nosič SLS (Space Launch System) pri tejto misii vypustí k Mesiacu kozmickú loď Orion. Bude to jej prvý let, tentoraz ešte bez posádky. Orion sa po pár dňovom lete dostane na Mesačnú orbitu a potom späť k Zemi, kde pristane v Tichom oceáne.

Dvojhodinové štartovacie okno sa 29. augusta otvorí o 14:33. Približne hodinu a pol po štarte, po jednom obehu Zeme sa motory horného stupňa zapália a prevedú navedenie na trajektóriu k Mesiacu, takzvaný trans-lunar injection manéver. Let celkovo potrvá 26 až 42 dní.

Profil misie, ťažký nosič SLS a kozmickú loď Orion približujú nasledujúce infografiky NASA.