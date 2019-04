Už nikdy viac žiadne vysávanie - tieto robotické vysávače vám ušetria kopec času

Vysávanie bytu, či domu pozná každý z nás. Pre väčšinu ľudí to je činnosť, ktorú práve nemusia a radi by sa tejto činnosti zbavili. Avšak čistý priestor potrebuje každý z nás. Ako na to? Predsa robotickými vysávačmi, ktoré povysávajú za vás, kľudne aj niekoľko krát denne a vám ušetria kopec času. Ak sa bojíte vysokých cien, ukážeme vám robotické vysávače, ktoré nestoja veľa a odvedú skvelú prácu.

Predstavovanie začneme novinkou 360 S5 [link je text na produkt] Vysávač, ktorý sa inšpiroval svetoznámym hitom Xiaomi Vaacum cleaner.

360 S5 stojí 270 eur [link je text na produkt], disponuje 360 stupňovým videním (LDS senzor), vďaka čomu si dokáže perfektne naplánovať cestu kade bude vysávať, hlavná rotačná kefa sa dokáže výškovo nastavovať, aby sa lepšie prispôsobila drobným nerovnostiam na podlahe a podľa povrchu sa aj automaticky mení výkon sania. To má silu 2000Pa. Robotický vysávač sa ovláda pomocou prehľadnej aplikácie.

Vysávač dokáže na jedno nabitie vysávať po dobu 75 - 110 minút (postačuje pre plochu 150m2) a dobíjanie batérie mu trvá 180 minút.

Ďalším v poradí je už spomínaný Xiaomi Vaacum cleaner, ktorý sa dá aktuálne kúpiť za 306 eur [link je text na produkt] s doručením zdarma. Výkon vysávača je 1800Pa, batéria vydrží na jedno vysávanie 2,5 hodiny a vysávač dokáže povysávať plochu o rozmeroch 250 m2.

Tento vysávač patrí v redakcii k tým najobľúbenejším vďaka pomeru cena vs. výkon.

Ak hľadáte lacnejšie riešenia máme tu pre vás aj také.

Ak nechcete robiť kompromis pri značke, od Xiaomi tu máme vysávač Xiaowa lite C102 za 223 eur [link je text na produkt]. Navigácia po okolí je zabezpečená dvoma gyroskopmi a dvoma senzormi. Batéria má kapacitu 2600 mAh, čo postačuje na 2 hodinové vysávanie. V prípade, že batéria klesne pod 30%, vysávač sa sám nabije a neskôr pokračuje vo vysávaní. Vysávač je možné ovládať cez Mijia Aplikáciu.

Nová značka, ktorá sa objavila na trhu a myslí to s ním vážne je Alfawise, ktorá má v portfóliu viacero vysávačov. Jedným z nich je Alfawise V8S, ktorého cena je len 138 eur [link je text na produkt]. Vysávač disponuje hlavnou rotačnou kefou a dvoma prídavnými kefami, ktoré sa nachádzajú v prednej časti vysávača.

Po priestore sa tento vysávač pohybuje vďaka gyroskopu a PSD pozičnému senzoru. V8S má tri módy vysávania - plánované, vysávanie pozdĺž hrany a vysávanie okolo určitého bodu. Vysávač je vhodný na miesta do veľkosti 120m2. Aj vďaka nižšej cene, sa vysávač ovláda cez ovládač a nie aplikáciu.

Ak po svojom vysávači požaduje aj umývanie podlahy, ukážeme vám jeden, ktorý stojí menej ako 140 eur a dokáže aj vysávať aj umývať. Je nim vysávač iLife V7s s cenou 135 eur (navyše v EU sklade) [link je text na produkt]. Vysávač sa hodí do menších bytov, či domov o rozlohe do 100m2.

Inzercia